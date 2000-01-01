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Промышленное оборудование и станки в Челябинске


Выгодные предложения
Артикул: 560
Штабелер гидравлический TOR SDJ500 0,5 т 1,6 м Штабелер гидравлический TOR SDJ500 0,5 т 1,6 м
Грузоподъемность, кг: 500
Высота подъема, м: 1.6
Тип: Гидравлический
Длина вил, мм: 1150
Ширина вил, mm: 550
Наличие уточняйте
48 864
Артикул: 3930
Весы крановые Смартвес ВЭК-3000 Весы крановые Смартвес ВЭК-3000
Грузоподъемность, кг: 3000
Поверка: Есть
Наличие уточняйте
20 900
Артикул: 5258
Станок листогибочный Stalex 1060/1,2 Станок листогибочный Stalex 1060/1,2
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 1060
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 150
Наличие уточняйте
93 934
Артикул: 12877
Окрасочный аппарат ASpro-2000 Окрасочный аппарат ASpro-2000
Производительность, л/мин: 2
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.021
Макс. длина шланга, м: 30
Наличие уточняйте
47 000
Артикул: 24932
Снегоуборщик MasterYard ML 7522B Снегоуборщик MasterYard ML 7522B
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Самоходный: Да
Стартер: Ручной
Ширина захвата, см: 56
Наличие уточняйте
59 990
Артикул: 33220
Станок токарный STALEX SBL 180 настольный Станок токарный STALEX SBL 180 настольный
Мощность, Вт: 750
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
Наличие уточняйте
73 872
Артикул: 72892
Вибротрамбовка Zitrek CNCJ 72 FW-E (380В) 091-0055 Вибротрамбовка Zitrek CNCJ 72 FW-E (380В) 091-0055
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 3
Глубина уплотнения, мм: 400
Ширина подошвы, мм: 330
Сила вибрации, kH: 10
Вес, кг: 80
Наличие уточняйте
29 990
Новинки
Артикул: 67578
Ручная вакуум-упаковочная машина HUALIAN DZ-300/A Ручная вакуум-упаковочная машина HUALIAN DZ-300/A
Мощность, Вт: 100
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 300
Количество камер: Бескамерный
Наличие уточняйте
5 748
6 440
- 11 %
Артикул: 68143
Виброплита реверсивная TSS-WP160L Виброплита реверсивная TSS-WP160L
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Глубина уплотнения, мм: 500
Ширина подошвы, мм: 480
Сила вибрации, kH: 30.5
Реверс: Есть
Вес, кг: 150
Наличие уточняйте
77 185
Артикул: 72235
Окрасочный аппарат HYVST APS-065 Окрасочный аппарат HYVST APS-065
Производительность, л/мин: 1.1
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.017
Макс. длина шланга, м: 7.6
Наличие уточняйте
19 822
Артикул: 72698
Токарный станок METAL MASTER MML 1830 Токарный станок METAL MASTER MML 1830
Мощность, Вт: 600
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
Наличие уточняйте
72 171
Артикул: 72791
Станок листогибочный ручной Stalex LBM 1250 Станок листогибочный ручной Stalex LBM 1250
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 1250
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 145
Наличие уточняйте
63 359
Артикул: 72796
Станок настольный токарный Stalex D250x550C Vario Станок настольный токарный Stalex D250x550C Vario
Мощность, Вт: 1100
Межцентровое расстояние, мм: 550
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2000
Макс. диаметр заготовки, мм: 250
Наличие уточняйте
141 455
Хит продаж
Артикул: 651
Лежачий Полицейский ИДН-500 (средний элемент) Лежачий Полицейский ИДН-500 (средний элемент)
Наличие уточняйте
1 250
1 350
- 7 %
Артикул: 1607
Таль электрическая TOR CD 3,2 т 6 м Таль электрическая TOR CD 3,2 т 6 м
Грузоподъемность, кг: 3200
Высота подъема, м: 6
Тип: Передвижная
Наличие уточняйте
100 427
Артикул: 5345
Станок листогибочный TAPCO MAX 20 INT’L 8’ (2,6 метров) Станок листогибочный TAPCO MAX 20 INT’L 8’ (2,6 метров)
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 2600
Макс. толщина листа, мм: 1
Макс. угол гиба, град: 180
Наличие уточняйте
194 690
Артикул: 22483
Мотоблок PATRIOT УРАЛ Мотоблок PATRIOT УРАЛ
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 7.8
Тип редуктора: Цепной
Тип сцепления: Ременное
Количество скоростей: 4 вперед/2 назад
Глубина обработки, см: 30
Ширина обработки, см: 90
Наличие уточняйте
42 990
Артикул: 25574
Вакуумный упаковщик FoodAtlas Eco DZ-400/2H Вакуумный упаковщик FoodAtlas Eco DZ-400/2H
Мощность, Вт: 900
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 400
Количество камер: 1
Наличие уточняйте
65 254
Артикул: 69796
Тестомес Hurakan HKN-10SN Тестомес Hurakan HKN-10SN
Мощность, Вт: 650
Напряжение, В: 220
Объем емкости, л: 10
Исполнение: Спиральный
Наличие уточняйте
42 162
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