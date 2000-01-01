Выгодные предложения
Штабелер гидравлический TOR SDJ500 0,5 т 1,6 м
Грузоподъемность, кг: 500
Высота подъема, м: 1.6
Тип: Гидравлический
Длина вил, мм: 1150
Ширина вил, mm: 550
Высота подъема, м: 1.6
Тип: Гидравлический
Длина вил, мм: 1150
Ширина вил, mm: 550
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48 864 ₽
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Весы крановые Смартвес ВЭК-3000
Грузоподъемность, кг: 3000
Поверка: Есть
Поверка: Есть
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20 900 ₽
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Станок листогибочный Stalex 1060/1,2
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 1060
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 150
Макс. рабочая длина, мм: 1060
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 150
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93 934 ₽
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Окрасочный аппарат ASpro-2000
Производительность, л/мин: 2
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.021
Макс. длина шланга, м: 30
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.021
Макс. длина шланга, м: 30
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47 000 ₽
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Снегоуборщик MasterYard ML 7522B
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Самоходный: Да
Стартер: Ручной
Ширина захвата, см: 56
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Самоходный: Да
Стартер: Ручной
Ширина захвата, см: 56
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59 990 ₽
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Станок токарный STALEX SBL 180 настольный
Мощность, Вт: 750
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
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73 872 ₽
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Вибротрамбовка Zitrek CNCJ 72 FW-E (380В) 091-0055
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 3
Глубина уплотнения, мм: 400
Ширина подошвы, мм: 330
Сила вибрации, kH: 10
Вес, кг: 80
Мощность двигателя, л.с.: 3
Глубина уплотнения, мм: 400
Ширина подошвы, мм: 330
Сила вибрации, kH: 10
Вес, кг: 80
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29 990 ₽
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Новинки
Ручная вакуум-упаковочная машина HUALIAN DZ-300/A
Мощность, Вт: 100
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 300
Количество камер: Бескамерный
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 300
Количество камер: Бескамерный
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5 748 ₽
6 440 ₽
- 11 %
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Виброплита реверсивная TSS-WP160L
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Глубина уплотнения, мм: 500
Ширина подошвы, мм: 480
Сила вибрации, kH: 30.5
Реверс: Есть
Вес, кг: 150
Мощность двигателя, л.с.: 6.5
Глубина уплотнения, мм: 500
Ширина подошвы, мм: 480
Сила вибрации, kH: 30.5
Реверс: Есть
Вес, кг: 150
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77 185 ₽
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Окрасочный аппарат HYVST APS-065
Производительность, л/мин: 1.1
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.017
Макс. длина шланга, м: 7.6
Макс. рабочее давление, бар: 200
Макс. размер сопла, дюйм: 0.017
Макс. длина шланга, м: 7.6
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19 822 ₽
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Токарный станок METAL MASTER MML 1830
Мощность, Вт: 600
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
Межцентровое расстояние, мм: 300
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
Макс. диаметр заготовки, мм: 180
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72 171 ₽
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Станок листогибочный ручной Stalex LBM 1250
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 1250
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 145
Макс. рабочая длина, мм: 1250
Макс. толщина листа, мм: 1.2
Макс. угол гиба, град: 145
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63 359 ₽
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Станок настольный токарный Stalex D250x550C Vario
Мощность, Вт: 1100
Межцентровое расстояние, мм: 550
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2000
Макс. диаметр заготовки, мм: 250
Межцентровое расстояние, мм: 550
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2000
Макс. диаметр заготовки, мм: 250
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141 455 ₽
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Хит продаж
Лежачий Полицейский ИДН-500 (средний элемент)
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1 250 ₽
1 350 ₽
- 7 %
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Таль электрическая TOR CD 3,2 т 6 м
Грузоподъемность, кг: 3200
Высота подъема, м: 6
Тип: Передвижная
Высота подъема, м: 6
Тип: Передвижная
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100 427 ₽
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Станок листогибочный TAPCO MAX 20 INT’L 8’ (2,6 метров)
Тип привода: Ручной
Макс. рабочая длина, мм: 2600
Макс. толщина листа, мм: 1
Макс. угол гиба, град: 180
Макс. рабочая длина, мм: 2600
Макс. толщина листа, мм: 1
Макс. угол гиба, град: 180
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194 690 ₽
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Мотоблок PATRIOT УРАЛ
Тип двигателя: Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.: 7.8
Тип редуктора: Цепной
Тип сцепления: Ременное
Количество скоростей: 4 вперед/2 назад
Глубина обработки, см: 30
Ширина обработки, см: 90
Мощность двигателя, л.с.: 7.8
Тип редуктора: Цепной
Тип сцепления: Ременное
Количество скоростей: 4 вперед/2 назад
Глубина обработки, см: 30
Ширина обработки, см: 90
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42 990 ₽
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Вакуумный упаковщик FoodAtlas Eco DZ-400/2H
Мощность, Вт: 900
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 400
Количество камер: 1
Напряжение, В: 220
Размещение: Настольная
Длина запайки, мм: 400
Количество камер: 1
Наличие уточняйте
65 254 ₽
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Тестомес Hurakan HKN-10SN
Мощность, Вт: 650
Напряжение, В: 220
Объем емкости, л: 10
Исполнение: Спиральный
Напряжение, В: 220
Объем емкости, л: 10
Исполнение: Спиральный
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42 162 ₽
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